شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية حلمى عبد الباقى "جيش مصر " قبل طرحها .. حصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان حلمى عبد الباقى، من تسجيل أحدث أغنياته وهى "جيش وشعب مصر"، والتى من المقرر إذاعتها خلال الأيام المقبلة .

وقال حلمى عبدالباقى، لـ"الخليج 365"، إن كلمات الأغنية جاءت كتعبير منه كفنان وابن مصر عن تقديره للشعب والجيش والرئيس السيسى، بعدما استفزته الأحداث الأخيرة من محاولات إشاعة الفتن ومحاولات مغرضة لتشويه القيادة السياسية والجيش.

وأضاف عبدالباقى، أن الأغنية كلمات وألحان الشاعر سامى شاكر وتوزيع مصطفى الشريف، واستغرقت تحضيرات 7 أيام تم تسجيلها فى أحد الاستوديوهات اليوم الثلاثاء، ومن المقرر إذاعتها خلال أيام .

وتقول كلمات الأغنية: "كل شعب مصر جيش بيحمى مصر والسما بتحرص جيش وشعب مصر، مصر عشق طه والخليل ويوسف والبتول وعيسى والخضر وموسى".

يذكر أن الفنان حلمى عبدالباقى عضو مجلس النقابة العامة الموسيقيين، من أبناء محافظة الشرقية، وقدم أغنية "جيش مصر" فور تأليفها لأول مرة منذ أيام فى حفل تكريم المتفوقين بنادى الشرقية، الذى أحيياه هو والفنان خالد بيومى هو نقيب موسيقيين الشرقية وأمين صندوق النقابة العامة، والفنانة نادية مصطفى عضو مجلس النقابة، الذين قدموا مجموعة من الأغانى الوطنية، والتى ألهبت حماس الحاضرين، وقدمت فيها العديد الأغانى الوطنية مثل "مصر أمانة يا سيسى" وبالأحضان وغيرها .

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الفنان حلمى عبدالباقى