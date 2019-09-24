شكرا لقرائتكم خبر عن 379 ألف جنيه حصيلة إيرادات السينما المصرية أمس الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت السينما المصرية إجمالى إيرادات بلغت 379 ألفا و125 جنيها فى شباك التذاكر، أمس الاثنين وتصدر فيلما "ولاد رزق2" و"الفيل الأزرق2" الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات والمتنافسة فى موسم عيد الأضحى، إذ حقق الأول 100 مليون و 262 ألف جنيه، والثانى 94 مليوناً و 742 ألف جنيه، بجانب أفلام خيال مآتة والكنز 2 وأنت حبيبى وبس.

الجزء الأول من فيلم "ولاد رزق" عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

يشارك فى بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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ويضم "الفيل الأزرق 2" نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وأنضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.