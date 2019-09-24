شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وصولها بالسلامة .. أبو يختار اسم مولودته الأولى "داليدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفنان "أبو"، إطلاق اسم "داليدا"، على مولودته الأولى التى يترقب وصولها الأشهر القليلة القادمة، بعد تشاورات مع زوجته حول الاسم.

ويتواجد الفنان "أبو" حالياً فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة، بصحبه زوجته، استعدادا لتقديم أغنية حفل ختام المهرجان يوم الجمعة القادم، والتي تحمل عنوان "حبيبي يا ليل"، من كلمات وألحان "أبو"، وتوزيع روبرت كمال.

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وتعد هذة المشاركة هي الثانية لـ "أبو" التي يقدم فيها أغنية مهرجان الجونة وسبق أن قدم أغنية " 3 دقات" في حفل افتتاح الدورة الأولي من المهرجان وحققت نجاحا غير مسبوق علي كل المستويات.

وطرح "أبو"، مؤخراً أغنيته "عيش يا قلبي" والتى حققت نجاحا كبيراً فى الوطن العربي وتصدرت مؤشرات البحث والتريند لفترة طولية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.