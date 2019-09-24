تراند اليوم : علي السقفة … شيرين رضا وتامر حبيب خربوها رقص في الشارع .. فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس أغنية “سقفة” تظهر فيه شيرين رضا وهي ترقص برفقة تامر حبيب في شوارع الجونة.

وخلال الأيام الماضية نشر العديد من المشاهير كواليس مشاركتهم في الأغنية الجديدة المخصصة للدورة الثالثة، من بين هؤلاء النجوم ليلى علي وجميلة عوض وأحمد داش وعلا رشدي وزوجها أحمد داود وغيرهم.

وقد أعلن تطبيق Anghami أن الأغنية متاحة الآن من خلاله.

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف إلى ‏جمع ‏صناع ‏السينما في المنطقة ‏بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل ‏إبداعاتهم ‏السينمائية، ‏وهو الأمر الذي ‏يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة ‏السينما ‏العربية نحو ‏الأمام حيث يتنافس ‏ما يزيد عن 80 فيلما‎.‎‏