تراند اليوم : أمينة خليل تضع النجم العالمي مينا مسعود في إختبار باللغة العامية .. هل نجح فيه؟

شارك الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضي.

على هامش المهرجان، التقت الفنانة أمينة خليل بمينا خلال لقاء عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ودار الحوار بشكل طريف حول مدى معرفته باللهجة العامية المصرية، فسألته أمينة عن معاني كلمات مثل “سيس، طنش، فكك مني، كبّر، روش، يهري وينكت”، وأجاب مينا باحترافية، باستثناء كلمة “سيس” التي أكد أنه لم يسمع عنها من قبل.

من جانبها، أشادت به أمينة خليل، قائلة: “أنت مصري بجد”، معربة عن سعادتها بلقائه.

يذكر أن الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود، اكتسب شعبية كبيرة منذ الإعلان عن منحه دور البطولة في النسخة الحية ‏من فيلم‎ Aladdin.‎‏ ‏