تراند اليوم : أمير عيد يروي بداياته الفنية ودور البطة السوداء فى نجوميته .. فيديو

قال الفنان المصري أمير عيد إن تجربته الأولى فى التمثيل كانت مليئة بالمغامرات والصراعات، مضيفًا أن تجربة تختلف كليًا عن تجربته فى الموسيقى.

وأضاف خلال حواره الخاص لقناة الغد أن فريق عمل فيلم “لما بنتولد” تعاون معه بشكل رائع وكبير.. ورغم أننى لم أكن أجيد التمثيل وقتها، فلم يبخل على أحد من زملائي بالنصائح الفنية.

وأوضح أن ألبوم البطة السوداء من أكثر الأعمال التى أسعدته هذا العام، مشيرًا إلى أنه يؤلف ويلحن أغنياته بنفسه وأكد على أن ألبوم البطة السوداء فتح آفاق جديدة

في الإبداع، ووصف ألبوم البطة السوداء بأنه ملهم ونقطة تحول في حياته الفنية، هذا بالاضافة إلى الاستقبال الكبير من الجمهور..

Advertisements

وأشار إلى أن المسرح يعد من أكثر الأماكن التي يشعر فيها بالراحة والطمأنينة، مضيفًا إلى أن جمهور المسرح بالنسبة له هو عائلته الكبيرة.

وأضاف أن الفيديو كليب فن خداع.. فهو يربط الأغنية بقالب فنى واحد، الأمر الذي يقتل خيال المشاهد وأنا حريص على اتباع البساطة في إنتاج الفيديو كليب ..مؤكداً أنه يحرص على إتاحة مساحة لخيال المتلقى فى كل أعماله.

وقال” لا أركز كثيراً مع السوشيال ميديا منذ عامين تقريبًا، لأنها مضيعة للوقت.. لكنني من وقت لآخر أدخل على الويب للرد على أسئلة المعجبين والاستماع إلى نقدهم ..