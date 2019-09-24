د. هراتش استقبل نجمة مصر الاولى الفنانة القديرة نبيلة عبيد

وصلت نجمة مصر الاولى الفنانة القديرة نبيلة عبيد الى حرم مطار رفيق حريري الدولي صباح اليوم، حيث كان باستقبالها الدكتور التجميلي وصديقها الوفي الدكتور هراتش والسيد نضال بشراوي صاحب الحدث الاكبر لهذا العام ومشتركوا ملك جمال لبنان للعام 2019 وطبعًا كان بانتظارها لفيف من أهل الاعلام والصحافة في بيروت.

وصلت “عبيد” وكانت باقة الورود الملونة بانتظارها مقّدمة من صديقها المقرّب د. هراتش الذي رحّب بها. متمنيًا لها تمضية اوقاتاً مميزة وجميلة في الربوع اللبنانية.

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السيد نضال بشراوي شدد ان هناك العديد من المفاجآت خلال هذه الدورة من “مستر ليبانون” وسيكون هناك تاج للملك كما وان حضور الدكتور هراتش في اللجنة سيضيف طعماً خاصاً وفريداً. كما ان تواجد الفنانة المصرية نبيلة عبيد ضمن لجنة التحكيم سيكون له اصداءً فريدة.

اما الدكتور هراتش لفت ان اختيار الملك سيكون صعبًا نظرًا لأن المشتركين يمتلكون نسبة جمال كبيرة ولكن الاختيار لن يكون فقط على هذه الناحية بل سيختار الرجل الاكثر ذكاء وثقافة.

الاعلامية ابتسام غنيم أيضا تمنّت لنبيلة دوام الصحة آملة ان تكون الرحلة الى بيروت مريحة.