خاص- ورد الخال في “عشيق امي” مع هذا النجم

علم موقع “الخليج 365” ان النجمة اللبنانية ورد الخال وقعّت اليوم بطولة مسلسل جديد مع شركة مروى غروب لصاحبها المنتج مروان حداد.

المسلسل بعنوان “عشيق امي” كتابة رازي وردي، اخراج كنان اسكندراني وسيكون من بطولة ورد ومعها النجم السوري خالد القيش.

ورد كانت قد لفتت الانظار في رمضان 2019 بدور “مارغو” في مسلسل “أسود”، حيث جسدت دور الأمّ المتحجّرة القلب، الخائنة، لا يهمّها سوى إشباع رغباتها. أما خالد القيش فتألق في رمضان في مسلسل “دقيقة صمت” بدور “العميد عصام” الذي حصد نجاحاً كبيراً.

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لا شك في ان اختيار “حداد” لهذا الثنائي الناجح سيكون له وقعه الخاص على العمل، خاصة ان صاحب شركة مروى يتمتع بنظرة ثاقبة في اختيار الممثلين الذين سيجسدون الدور عن جدارة.

نذكر أن شركة مروى غروب تستكمل تصوير مسلسل “لا قبلِك ولا بعدِك” الذي بدأ عرضه الاسبوع الفائت على شاشة “الجديد” وهو من بطولة الممثل المصري ايمن قيسوني، جيسي عبدو، عباس شاهين، رانيا عيسى، شيرين ساسين، ارزة شدياق، جاد ابو كرم، ايلي شمالي المعروف بـ “ايلي جلادة في برنامج لهون وبس”، لويس ناضر، ليلى قمري، نتالي سلامة، من كتابة كريستين بطرس واخراج جورج روكز.

كما ان في جعبة عراب الدراما اللبنانية مروان حداد باقة من الأعمال الدرامية منها مسلسل “سنة عاشرة حب” من كتابة الاعلامية باتريسيا هاشم، والذي بدأ التحضير فعلياً له، ومسلسل “غزل” الذي ستلعب بطولته الممثلة جيهان خماس، كتابة كريستين بطرس.