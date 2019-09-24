ماذا قالت نبيلة عبيد عن مسابقة "ملك جمال لبنان"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصلت النجمة المصرية نبيلة عبيد إلى لبنان، حيث ستنضمُّ إلى لجنة تحكيم مسابقة ملك جمال لبنان لعام 2019، والذي يُنظّمه سنويًا نضال بشراوي.

وتم استقبال النجمة نبيلة عبيد من قبل مُنظّم الحفل، ودكتور التجميل هراتش سغبازريان، وكذلك المشاركين في هذه المسابقة.

كاميرا "فوشيا" حضرت استقبال نبيلة عبيد، وأجرت معها مقابلةً متعلقةً بالمناسبة.. للمزيد شاهدي الفيديو التالي: