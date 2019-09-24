شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن فى عرض فيلم هند صبرى "نورا تحلم" بمهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل عرض الفيلم التونسى "نورا تحلم" للنجمة هند صبرى والمشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، وذلك بحضور هند صبرى وصناع وأبطال الفيلم الذين وصلوا الجونة مساء أمس الاثنين لحضور العرض.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عرض الفيلم منهم منى زكي، يسرا غادة عادل، بسمة، المطرب ابو، ليلي علوي، مي عمر، خالد الصاوي، ايناس الدغيدي، هنا شيحة، بشري، المخرج محمد سامي، مى عمر، ريم سامى، اروي جودة، ريم مصطفي.

كما حضر لمشاهدة الفيام أيضا لقاء الخميسي، سارة التونسي، مي الغيطي، يوسف عثمان، احمد حاتم، شيرين رضا، نسرين طافش، ميس حمدان، ايمان العاصى، ثراء جبيل، ناهد السباعي ووالدتها ناهد فريد شوقي، صبا مبارك، عمرو منسي وزوجته، رشا مهدي.

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وعرض الفيلم مؤخرا بمهرجان سان سيباستيان بحضوو هند صبرى وأبطال الفيلم، وحصل على اشادات كبيرة من حضور الفيلم، كما تم عرضه للمرة الأولى فى مهرجان "تورونتو" السينمائى حيث شارك في الاختيار الرسمي لقسم استكشاف مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

فيلم "نورا تحلم"، يشارك فى بطولته بجانب هند صبرى كل من لطفى العبدلى و حكيم بو مسعودى، إيمان شريف، جمال ساسى وسيف الضريف، ومن إخراج هند بوجمعة، وتقدم هند فى الفيلم شخصية "نورا" وهى فتاة تنتمى للطبقة الكادحة فى تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التى تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامى وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.