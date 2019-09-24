شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير الموسم الـ3 من Chilling Adventures of Sabrina والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الشبكة المنتجة لمسلسل Chilling Adventures of Sabrina من تصوير الموسم الثالث من العمل، ومنحت الشبكة فريق العمل إجازة لمدة أسبوعين قبل البدء من جديد فى تصوير الموسم الرابع من العمل، على أن ينتهى التصوير في فبراير 2020.

واستخدمت الشبكة المنتجة استراتيجية إنتاج مماثلة في الموسمين الأولين، مما أدى إلى إطلاق الموسم الثاني بعد أقل من ستة أشهر من العرض الأول للموسم الأول، حسبما نشر موقع "cbr".

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ويستكمل الموسم الثالث الأحداث من حى انتهى الموسم الثانى مع إصرار سابرينا على المغامرة في الجحيم لإنقاذ روح صديقها نيك سكراتش، مع ترك جزء كبير من كنيسة الليل وأكاديمية فنون الغيب في حالة من الفوضى.

ويشارك فى بطولة مسلسل Chilling Adventures of Sabrina كل من ريتشارد كويل، لوسي ديفيس، تاتي جابرييل، ميشيل جوميز، روس لينش، ميراندا أوتو، فرصة بيردومو، برونسون بينتشوت، كيرنان شيبكا، جاز سنكلير.

وتدور أحداث مسلسل Chilling Adventures of Sabrina حول إعادة تخيل أصل ومغامرات سابرينا الساحرة فى سن المراهقة، بجانب ميولها فى الرعب والسحر بطبيعة الحال، وتسعى سابرينا بطموح كبير فى طرد الأرواح الشريرة، ما يضعها فى مواجهة أمام شخصيتها المزدوجة، نصف ساحرة، نصف قاتلة، وبينما تقف ضد قوى الشر التى تهددها، تجد نفسها فى مواجهة أخرى مع أسرتها وضوء النهار.