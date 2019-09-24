شكرا لقرائتكم خبر عن "الأسود" عنوان تألق النجمات على انستجرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذ اللون الأسود على إطلالات نجمات الفن، عبر حساباتهن الرسمية على "انستجرام" وارتدت عدد منهن فساتين سوداء تألقن بها ونالت إعجاب متابعيهن عبر التعليقات.

نشرت حلا شيحة عبر موقع "انستجرام صورة لها بفستان أسود عارٍ على غير عادتها فى مهرجان الجونة السينمائى الدولى فى دورته الثالثة.وكانت أحدث مشاركات الفنانة حلا شيحة الدرامية مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان والذى حقق نجاحا كبيرا فى السباق الرمضانى 2019.

ونشرت الفنانة شيرين رضا عبر حسابها بموقع انستجرام، صورة جديدة، ظهرت فيها بلوك شبابى لفتت به أنظار متابعيها، ولاقت الصورة ردود فعل واسعة وجاءت أبرز التعليقات: "مهما كبرتى صغيرة، أحلى شيرين فى العالى، كل ما تكبرى تحلوى".

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يذكر أن آخر مشاركات شيرين رضا السينمائية فيلم "الفيل الأزرق 2" والذى تم عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2019.

كما نشرت الفنانة الاستعراضية إيمى سلطان صورة مثيرة ارتدت فيها الأسود وظهرت مستلقية على سرير غرفتها مع "ميك أب"كامل، نال إعجاب متابعيها .



إيمى سلطان وكتبت لطيفة عبر حسابها على "تويتر": "فعلًا حب الناس نعمة من الله سبحانه.. وأنا بأحمد ربى على حب وإخلاص ووفاء أغلى فانز.. أنتم مرايتى الصادقة نحبكم ونفتخر بمستواكم الأخلاقى".