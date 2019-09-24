شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك وريم مصطفى وناهد السباعى فى عرض فيلم "نورا تحلم" بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توافد منذ قليل، عدد من نجوم الفن على السجادة الحمراء الخاصة بالفيلم التونسى "نورا تحلم" للنجمة هند صبرى، منهم، ريم مصطفي، ناهد السباعي ووالدتها ناهد فريد شوقي، صبا مبارك، عمرو منسي وزوجته، رشا مهدي، لقاء الخميسي، سارة التونسي، مي الغيطي، يوسف عثمان، أحمد حاتم، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة والذي يشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان.

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فيلم "نورا تحلم"، يشارك فى بطولته بجانب هند صبرى كل من لطفى العبدلى و حكيم بو مسعودى، إيمان شريف، جمال ساسى وسيف الضريف، ومن إخراج هند بوجمعة، وتقدم هند فى الفيلم شخصية "نورا" وهى فتاة تنتمى للطبقة الكادحة فى تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التى تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامى وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.