شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. كواليس تعاون وائل كفورى مع ملحم أبو شديد فى مفاجأة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب اللبنانى وائل كفورى أغنية "سينجل"جديدة لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفأجاة للجمهور وقت طرحها، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى ملحم أبو شديد.

وقال ملحن وموزع الأغنية ملحم أبو شديد ، لـ"الخليج 365" إن الأغنية يقدمها وائل باللهجة اللبنانية، وتتضمن كلماتها شكل جديد يتناسب مع تطور الموسيقي فى الوطن العربي، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

كان النجم اللبنانى وائل كفورى قد احتفل الأسبوع الماضى بعيد ميلاده فى حفل عائلى، شاركه فيه عدد كبير من النجوم العرب والمشاهير بالإضافة إلى الأهل والأقارب من أبرزهم المطرب ملحم زين والمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، والفنانة سيرين عبد النور والإعلامي نيشان وجيسيكا عازار وباسكال مشعلانى وغيرهم ممن حرصوا على مشاركته تلك المناسبة.

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فى سياق آخر، طرح كفورى أغنيته الجديدة "استشبهت فيكى"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" يوم 19 يونيو الماضى، وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث حصدت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة حتى الآن، الأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.

يذكر أن النجم اللبنانى أحيا مؤخرًا حفلاً ضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن، فضلا عن مشاركاته فى عدة حفلات عربية كبرى، حيث أحيا حفلا ضمن فعاليات مهرجانات طرابلس الدولية، فضلاً عن إحيائه حفلا ضخما آخر يوم 14 يوليو الماضى على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية.