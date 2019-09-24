شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى عن شيرين رضا: أحلى واحدة فى مصر من مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان خالد الصاوى صورة تجمعه مع الفنانة شيرين رضا، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، أثناء مشاركتهما فى اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائى، فى دورته الثالثة المقامة حالياً.
وعلق الصاوى على الصورة التى حظيت على عشرات الآلاف من الإعجابات والتعليقات: "أجمل واحدة فى مصر من مهرجان الجونة".
وتتواصل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى لليوم السادس، حيث يشهد اليوم الثلاثاء العديد من العروض، أبرزها فيلم "نورا تحلم" للنجمة التونسية هند صبرى المشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وسيتم عرضه فى تمام السابعة مساء مع إقامة سجادة حمراء للأبطال والفنانين الذين يحضرون الفيلم.
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