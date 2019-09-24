إطلاق استمارة المشاركة فى مهرجان الجنوب.. ومسابقات وورش جديدة فى الدورة 5

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب استمارة المشاركة فى دورته الخامسة المقرر إقامتها خلال شهر أبريل المقبل . وقال الناقد هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان إن الدورة الخامسة ستشهد تطورا كبيرا فى فعاليات المهرجان بتقديم مسابقات جديدة وهى مهرجان مسرح الشارع التى تضم عروضا تراثية تقام لأول مرة فى صعيد مصر ، وعروض الحكى التى ستقام فى المقاهى بعنوان حكاوى القهاوى، بالإضافة إلى المسابقة الرئيسية التى تتناول العروض التراثية وقضايا المرأة . Advertisements وأضاف د. جمال ياقوت مدير المهرجان أن الورش التدريبية التى ينظمها المهرجان ضمن فعالياته ستشهد تطورا إذ سيقوم عليها مدربون أجانب من أوروبا وأفريقيا وآسيا بالإضافة إلى خبراء المسرح فى مصر . يذكر أن الدورة الرابعة شهدت تقديم العيديد من العروض المسرحية فى محافظة أسيوط – مقر إقامة المهرجان - صاحبها عدد من الورش التدريبية بجانب توقيع عدد من برتوكولات التعاون مع بعض الدول الأفريقية .

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