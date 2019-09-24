صبا مبارك تشارك جمهورها إطلالتها بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك جمهورها ومتابعيها على "إنستجرام"، صورًا جديدة من إطلالتها أمس الإثنين، أثناء مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

علقت صبا على الصور قائلة: "ليلة أمس من مهرجان الجونة".

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي تقام في الفترة من 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه، في حضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم. ​