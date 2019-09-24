نسرين طافش تتألق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها على "إنستجرام" صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. ظهرت طافش في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة مميزة، مرتديةً فستانًا قصير باللون الأبيض. ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم "نادي الرجال السري"، بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني. والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.

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