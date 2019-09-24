محمد رمضان يحتفل بـ 155 مليون مشاهدة لـ "مافيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: أعرب النجم محمد رمضان عن سعادته بتحقيق أغنية "مافيا" لـ155 ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب". ونشر "رمضان" صورة من كليب الأغنية عبر خاصية القصص القصيرة بصفحته بموقع "إنستجرام"، وكتب: "مافيا 155 ملايين مشاهدة على يوتيوب". يذكر أن محمد رمضان يستعد لطرح كليب جديد "هما عايزنها فوضى"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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