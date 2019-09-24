حسني صالح يصور "بنت القبايل" في حلايب وشلاتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المخرج حسني صالح، إنه سينتهي قريبا من مرحلة التحضير للمشاهد الأولى من مسلسله الجديد "بنت القبايل".

وأكد "حسني" في تصريح خاص لمصراوي، أنه يصور كل مشاهد المسلسل داخل مصر، ولا صحة لما تردد عن تصوير بعض مشاهد المسلسل خارج مصر.

وتابع: "بلدنا فيها تتميز بالكثير من الأماكن الجميلة، وسوف نصور المشاهد في حلايب وشلاتين، والواحات، وضريح أبو الحسن الشاذلي بمنطقة مرسى علم".

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وأوضح أنه يتبقى عدد قليل من الأدوار لم يتم "تسكينها" حتى الآن، والمسلسل يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن، وسوف يعلن عن جميع الأسماء خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى إن العرض في شهر رمضان لا يشغله، بقدر ما يشغله عمل جيد يقدمه للجمهور، وهو ما حرص عليه بداية من اختيار الفنانين.

مسلسل "بنت القبايل" بطولة سمية الخشاب، عمرو عبدالجليل، سميرة عبدالعزيز، عمرو درويش، مدحت تيخا، ومن إخراج حسني صالح.