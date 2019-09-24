محمد عبد الرحمن: "أنتهي من لص بغداد بعد 13 يومًا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
يواصل نجم "مسرح مصر" الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ "توتا"، تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"، بجانب النجم محمد إمام.
وقال توتا في تصريحات خاصة لمصراوي:" أوشكت على الانتهاء من تصوير الفيلم بشكل كامل، إذ يتبقى لي 13 يومًا فقط ".
وعن شخصيته في الفيلم رفض كشف تفاصيله، موضحًا أن الدور مرتبط بعدد من الأحداث، لهذا لا يستطيع الحديث عنه
وعن مشاركته في فيلم "الشايب" أوضح إنه من المقرر أن يبدأ في تصويره عقب الانتهاء من الكتابة، إذ يقوم فريق العمل بإجراء بعض التعديلات في السيناريو".
"لص بغداد" من إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، وبطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، فتحي عبدالوهاب.
يذكر أن عبد الرحمن شارك في السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل"الواد سيد الشحات".
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