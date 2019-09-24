تراند اليوم : شاهد.. هجوم لاذع على مطربة تونسية شهيرة بعد دعمها للسيسي...

شنّ عدد من رواد التواصل الاجتماعي هجوما لاذعا على الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي، المعروفة باسم "لطيفة التونسية"، بسبب فيديو نشرته أمس الإثنين أعلنت فيه دعمها للرئيس السيسي ولجيش مصر، في ظل احتجاجات شعبية انطلقت الأسبوع الماضي مطالبة برحيله.

ودعا عدد من المتفاعبين مع فيديو نشرته لطيفة التونسية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عدّت فيه ما وصفته بـ "إنجازات السنوات الأخيرة"، ووصفت فيه معارضي النظام الحالي دون تسميتهم بـ "الخونة".

وقال يحيى الصمدي في تعليق له على كلام لطيفة التونسية: "يا استاذة لطيفة شكراً على كلامك الجميل ده، بس دي قضيتنا أحنا وبعدين إنجازات ايه اللي حضرتك بتتكلمي عليها الإنجازات دي مش بشوفها إلا الأغنياء فقط أما الفقراء والمحتاجين مش بيشوفو الإنجازات دي.. مع احترامي لحضرتك انتي في الأول وفي الآخر مش مصرية يعني مش هتفهمي احنا عايشين ازاي!؟".

وقال معلق آخر يدعى ابراهيم أحمد: "كنتى قولتى الكلام ده قبل ما يشيلوا عم ابو علاء العسل والدنيا تبوظ يا شيخة نفسي اتجوز مش عارف وبقيت 30 سنة".

وقال معلق آخر يدعى مونمون الفيرغلي: "لأني بحبك من صغري مش هسمع الفيديو ونصيحة أخيرة يا لطيفة ما تدخليش في السياسة.. الفنان اللي بيقف مع الحاكم بيخسر كتير اوي اللهم بلغت".

وردت لطيفة التونسية على منتقدي رأيها هذا بالقول: "هو ده رأيى وهي دي قناعتي وافتخر وإلي موش عاجبه ما يدخلش صفحتي. وكفاية وهم ومغالطات يا خونة، حتودو الشعوب فين أكثر من إلي شفناه ومن إلى احنا فيه .. انكشفتوووو والناس وعيت"، على حد تعبيرها.

وكانت الفنانة التونسية المعروفة لطيفة العرفاوي قد انتقدت الاحتجاجات التي انطلقت الأسبوع الماضي في مصر ضد الفساد، وأعلنت دعمها لرئيس وجيش مصر، ونعتت معارضيه دون تسميتهم، بـ "الخونة".

ودعت لطيفة ، في مقطع مصور بثته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لقي مشاهدة مكثفة، المصريين إلى التأمل في إنجازات العهد الجديد.

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وقالت: "أنا أعيش في مصر منذ أكثر من 20 سنة، تعلمت في مصر ونجحت فيها، والذي لم ير الإنجازات التي حصلت أخيرا في مصر فقد فاته الشيء الكثير".

وعدّدت لطيفة التونسية إنجازات العهد الجديد في مصر، وقالت: "انظروا قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والإنجازات التي حصلت فيها والتي ستحصل لاحقا، ومدينة العالمين الجديدة، والذي لا يرى الطرقات الموجودة، ومن لا يرى علاج الفيروس (س) فهو لا يرى شيئا".

وأضافت: "أنا أدعم مصر ومن يرأسها، ورئيسها وجيشها وشعبها وناسها.. ربنا يحمي مصر ويسقط الخونة"، على حد تعبيرها.

ويأتي موقف الفنانة لطيفة التونسية الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد اندلاع احتجاجات شعبية الأسبوع الماضي مطالبة برحيل النظام، بعد جملة من الدعوات التي أطلقها الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي..

وليست هذه هي المرة الأولى التي تنحاز فيها لطيفة التونسية إلى نظام السيسي، فقد كانت كانت قد أعلنت عام 2016 عن تبرعها بعائدات أحد ألبوماتها لصندوق "تحيا مصر".



