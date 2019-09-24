تراند اليوم : لطيفة التونسية تؤيد السيسي.. وتصف المتظاهرين بالخونة...

سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه عدد من النشطاء هجوما لاذعا على الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي، المعروفة باسم "لطيفة التونسية".

وكانت الفنانة التونسة، قد نشرت فيديو أمس الإثنين أعلنت فيه دعمها للرئيس السيسي ولجيش مصر.

وتناولت لطيفة في مقطع الفيديو الذي نشرته ما أسمته بـ "إنجازات السنوات الأخيرة"، واصفة معارضي النظام الحالي دون تسميتهم بـ "الخونة".

وكتب أحد النشطاء في تعليق له: "يا استاذة لطيفة شكراً على كلامك الجميل ده، بس دي قضيتنا أحنا وبعدين إنجازات ايه اللي حضرتك بتتكلمي عليها الإنجازات دي مش بشوفها إلا الأغنياء فقط أما الفقراء والمحتاجين مش بيشوفو الإنجازات دي.. مع احترامي لحضرتك انتي في الأول وفي الآخر مش مصرية يعني مش هتفهمي احنا عايشين ازاي!؟".

وعلق آخر : "كنتى قولتى الكلام ده قبل ما يشيلوا عم ابو علاء العسل والدنيا تبوظ يا شيخة نفسي اتجوز مش عارف وبقيت 30 سنة".

بينما كتب أيضا أحد المعلقين : "لأني بحبك من صغري مش هسمع الفيديو ونصيحة أخيرة يا لطيفة ما تدخليش في السياسة.. الفنان اللي بيقف مع الحاكم بيخسر كتير اوي اللهم بلغت".

بينما ردت لطيفة التونسية على منتقدي رأيها هذا بالقول: "هو ده رأيى وهي دي قناعتي وافتخر وإلي موش عاجبه ما يدخلش صفحتي. وكفاية وهم ومغالطات يا خونة، حتودو الشعوب فين أكثر من إلي شفناه ومن إلى احنا فيه .. انكشفتوووو والناس وعيت".

يذكر أن الفنانة التونسية كانت قد انتقدت الاحتجاجات التي انطلقت الأسبوع الماضي في مصر ضد الفساد، وأعلنت دعمها لرئيس وجيش مصر، ونعتت معارضيه دون تسميتهم، بـ "الخونة".

وعدّدت إنجازات العهد الجديد في مصر، وقالت: "انظروا قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والإنجازات التي حصلت فيها والتي ستحصل لاحقا، ومدينة العالمين الجديدة، والذي لا يرى الطرقات الموجودة، ومن لا يرى علاج الفيروس (س) فهو لا يرى شيئا".

وأضافت: "أنا أدعم مصر ومن يرأسها، ورئيسها وجيشها وشعبها وناسها.. ربنا يحمي مصر ويسقط الخونة".