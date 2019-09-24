ديمي مور تصدم جمهورها بكشفها دور والدتها المشين في اغتصابها بسن المراهقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 07:37 مساءً - يوجد شبه إجماع من فانز الممثلة الأمريكية ديمي مور Demi Moore من أنها الأكثر صراحة وجرأة في عام 2019 الحالي،بإطلاقها كتاب مذكرات قوي وصريح وفاضح جداً .

وكشفت الممثلة الأمريكية ديمي مور عن تفاصيل صادمة حول تعرضها للاعتداء الجنسي خلال طفولتها في كتاب حديث قامت بنشره.

رجل مسن اغتصب ديمي مور في طفولتها باتفاق مسبق مع والدتها

وقالت ديمي صاحبة الـ56 عاماً في كتابها، إنها تعرضت للاغتصاب من قبل رجل مسن حين كانت في الخامسة عشرة .

وعقب انفصال والديها، عاشت الطفلة ديمي مع والدتها وزوجها، اللذين كانا من مدمني الكحول، حسبما جاء في الكتاب المذكور.



والدتها استغلتها بأبشع صورة

ودأبت والدة ديمي على اصطحابها للحانات بهدف جذب انتباه الرجال، وفي إحدى المرات، عادت الصغيرة ووجدت رجلاً مسناً في البيت وهو ينتظرها، ولم يغادر إلا بعد الاعتداء عليها.

وبعد الانتهاء من اغتصاب الفتاة القاصر، قام الرجل بسؤال ديمي مور: "كيف تشعرين وقد باعتك والدتك مقابل 500 دولار .

وأضافت ديمي مور في محاولة لإيجاد مبرر لوالدتها "في أعماق قلبي، لا أعتقد أن الأمر كان بمثابة صفقة صريحة بينهما، ومع ذلك أرى أن أمي سمحت له بأن يصل إليّ وذاك ما كان سبباً لإيذائي ".

وكشفت ديمي مور عن أنها قضت مرحلة الطفولة وهي تعتقد أن زوج والدتها هو والدها، قبل أن تكتشف الحقيقة وهي في الثالثة عشرة من عمرها . وسردت ديمي مور محاولة والدتها الانتحار، إلا أنها قامت بإنقاذها حيث استخرجت الحبوب التي تناولتها الأم قبل ابتلاعها.

يذكر أنه رغم كل تلك الأحداث، تصالحت الممثلة ديمي مور مع والدتها قبل وفاتها في عام 1998 .

كما كشفت ديمي في كتابها المثير سر فشل زيجتيها من النجمين بروس ويليس Bruce Willis و أشتون كوتشر Ashton Kutcher .

واتهمت أشتون بخيانتها، وأسندت لخيانة أشتون المتكررة سبب انفصالهما وليس فارق العمر بينهما الذي يصل إلى 15 عاماً.

ويبدو من أحداث الكتاب إنها لم تترك سراً إلا وكشفته في مذكراتها الحديثة.