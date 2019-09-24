كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 07:37 مساءً - حصد الأرجنتيني ليونيل ميسي Lionel Messi ، لاعب فريق برشلونة الإسباني، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا.

ويعتمد الاتحاد الدولي في قراره على تصويت مدربي المنتخبات والمشجعين والصحافيين وقادة المنتخبات، وعلى ذلك حصل ليونيل على أكثر عدد من النقاط، ليتوّج بالجائزة لأول مرة في مسيرته بعد فصلها عن جائزة الكرة الذهبية.

واللافت أنّ ميسي بدوره صوّت في المرتبة الأولى للسنغالي ساديو ماني، وجاء رونالدو في اختياره الثاني يليه زميله فرينكي دي يونغ.

ميسي أفضل لاعب في العالم لعام 2019



أما رونالدو فاختار أولًا زميله الهولندي ماتايس دي ليخت، وجاء في مرتبته الثانية الهولندي الآخر فرينكي دي يونغ، بينما أتى مبابي في المركز الثالث.

وفي تصريح له بعد التتويج، قال ميسي إنّ الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم يعدّ أمرًا جميلًا، إلا أنّ البطولات الجماعية أفضل، ، حيث قال: "أشعر بالامتنان للفوز بتلك الجائزة، لكنّ الجوائز الفردية تعدّ ثانوية، وأهم شيء هو البطولات الجماعية للفريق"، كما تقدم بالشكر لكل الذين ساهموا في أن يحصل على جائزة أفضل لاعب.

وأضاف: "إنها ليلة مميزة لي، أنا محظوظ أنني أجلس بجانب زوجتي ولديّ اثنان من أبناني يحضران للمرة الأولى، تياغو حضر مرة من قبل، لكنه لا يتذكر بالطبع، أنا سعيد أنني أراه هنا يتمتع بالليلة، هذا شيء فريد بالنسبة لي".

وختم كلامه بالقول: "أبنائي يحبان كرة القدم يتابعان اللاعبين ويلتقطان الصور معهم، وهي ليلة خاصة لهم ولي، شكرًا لكم".

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