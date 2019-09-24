روان حسين تشارك ناصيف زيتون كليب "فارقوني"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 07:37 مساءً - نشر الفنان ناصيف زيتون الفيديو التشويقي لكليب "فارقوني" وظهرت معه الفاشينيستا الكويتية روان حسين. إليسا ترند في السعودية بسبب خطأ مطبعي



"فارقوني" اغنية باللهجة العراقية التي يغنيها ناصيف زيتون لأول مرة، والتي تصدرت قائمة الأغاني العراقية الأكثر استماعاً، كما تصدرت المرتبة الأولى على تطبيق أنغامي "إنغامي".



من ناحية أخرى، يستعد ناصيف زيتون لطرح أغنية جديدة باللهجة اللبنانية من كلمات أحمد ماضي، وتوزيع ناصر الأسعد.







يشار إلى أن ناصيف زيتون، بعد النجاح الكبير الذي حققه في حفله في أربيل، سوف يحيي حفلاً غنائياً في 27 من شهر أيلول\سبتمبر الجاري في الأردن.



وكان ناصيف زيتون الذي سوف يحتفل غدا بعيد ميلاده الـ 31 غداً الأربعاء، قد فوجئ قبل عدة أيام خلال الحفل الغنائي الّذي أحياه في منطقة البترون - شمال لبنان، بقالب حلوى على المسرح على أنغام "سنة حلوة يا جميل".

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