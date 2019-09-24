شاهد الفنانة درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

نشرت النجمة التونسية درة جلسة تصوير جديدة وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلقت "درة" علي الصور قائلة :"شاهدت إلى الآن مجموعة أفلام قصيرة
ويشار ان اخر اعمال درة مسلسل "الحرملك" والذي عرض في رمضان 2019.
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