بإطلالة أنيقة وجذابة.. أحلام تهنئ سلمان بمناسبة العيد القومي للسعودية

هنأت النجمة أحلام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 89.

ونشرت النجمة أحلام صور إطلالتها الأنيقة والجذابة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأعربت عن سعادتها باليوم الوطني قائلة: "كل عام وابونا الغالي الملك سلمان بن عبدالعزيز بخير وكل

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عام وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بخير وكل عام واصحاب السمو الاميرات والامراء بخير كل عام وشعب السعوديه بخير وكل عام وتراب وسماء وارض السعوديه بخير تشرفت بمشاركتي في العاصمه الرياض بإحتفالات اليوم الوطني السعودي بليله رائعه لاتنسى شكر كبير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئه الترفيه والسيد سالم الهندي نائب الرئيس وكل هيئه الترفيه في جهودهم المبذوله لنجاح كل الاحتفلات لليوم الوطني السعودي ٨٩".

يذكر أن النجمة أحلام أختتمت أمس الإثنين، فعاليات اليوم الوطني السعودي، في حفل بالعاصمة السعودية الرياض، وشاركها الغناء الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنان السعودي عبادي الجوهر.