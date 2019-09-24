هنأت النجمة أحلام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 89.
ونشرت النجمة أحلام صور إطلالتها الأنيقة والجذابة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأعربت عن سعادتها باليوم الوطني قائلة: "كل عام وابونا الغالي الملك سلمان بن عبدالعزيز بخير وكل
يذكر أن النجمة أحلام أختتمت أمس الإثنين، فعاليات اليوم الوطني السعودي، في حفل بالعاصمة السعودية الرياض، وشاركها الغناء الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنان السعودي عبادي الجوهر.
كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة أنيقة وجذابة.. أحلام تهنئ سلمان بمناسبة العيد القومي للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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