شاهد.. حلا شيحة توجة رسالة حزينة لجمهورها

وجهت النجمة حلا شيحة رسالة حزينة لجمهورها وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.

وقال "شيحة" علي صورة قائلة:"صباح الخير علي كل الناس الطيبين و نيتهم صافية و

كلامهم من القلب و نظراتهم مليانة طيبة مفيهاش ذرة لؤم الناس اللي عتابهم مبيطولش وزعلهم ميزعلش ودمعتهم قريبة حنيتهم سبقاهم الناس اللي حلوة بجد من برة و من جوا دول ناس مش كتير أيامنا ووجودهم في حياتنا نعمة يارب:".

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ويشار إلى أن آخر أعمال حلا شيحة مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان والذي عرض في الموسم الرمضاني 2019.