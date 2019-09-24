شاهد.. حلا شيحة توجة رسالة حزينة لجمهورها

وجهت النجمة حلا شيحة رسالة حزينة لجمهورها وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام.
وقال "شيحة" علي صورة قائلة:"صباح الخير علي كل الناس الطيبين و نيتهم صافية وكلامهم من القلب و نظراتهم مليانة طيبة مفيهاش ذرة لؤم الناس اللي عتابهم مبيطولش وزعلهم ميزعلش ودمعتهم قريبة حنيتهم سبقاهم الناس اللي حلوة بجد من برة و من جوا دول ناس مش كتير أيامنا ووجودهم في حياتنا نعمة يارب:".
ويشار إلى أن آخر أعمال حلا شيحة مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان والذي عرض في الموسم الرمضاني 2019.
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