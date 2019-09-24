مولد سيدي العريان الجونة يتصدر مواقع التواصل.. تعرف علي الفنانات اللاتي تعرضن للهجوم

مولد سيدي العريان الجونة يتصدر تويتر..أطلت الكثير من الفنانات نجوم السينما المصرية خلال مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة بفساتين قصيرة ومثيرة للجدل كالمعتاد في المهرجانات السابقة، إلا أن هذه الفساتين تنوعت بين الأنيق والمبتذل مما عرض بعضهن لنقد لاذع بسبب سوء اختيار الفستان حيث كان أقصر من اللازم.

وكان أبرز النجمات اللاتي تعرضن للنقد كانت نسرين طافش، ورانيا يوسف، التي أطلت خلال المهرجان بفستان أخضر قصير لامع ذو ظهر مكشوف مما تسبب في انتقاد شديد بسبب طول الفستان، لكنها عادت بإطلالة بيضاء قصيرة في خامس أيام المهرجان جمعت بين البساطة والتألق حيث تماشى الفستان

معها وظهرت بأسلوب رقيق ومميز.

وتصدر هاشتاج مولد سيدي العريان، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تعليقًا بسخرية علي فساتين الفنانات اللاتي ظهرت بصورة آثارت جدلًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقال أحد نشطاء مواقع التواصل" نجوم وشياكة لكن إغراء بأزياء خارجة عن المعتاد" .

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وكانت أكتر التغريدات، تعليقًا علي ترند مولد سيدي العريان الجونة، " كلو علي الجونة"، " ياجمالك يا جونة"، الجونة وجمالها" .