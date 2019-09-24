منصة الجونة تناقش الوضع الراهن لعملية توزيع الأفلام

شهدت الجلسة الحوارية الأولى من اليوم الرابع لمنصة الجونة المنعقدة على هامش مهرجان الجونة السينمائي، مناقشة عملية توزيع الأفلام في الوضع الراهن، خصوصا مع التقدم التكنولوجي الذي نعيشه، وإسهام التكنولوجيا في زيادة عدد الأفلام وظهور منصات جديدة لعرض الأفلام، وبالتالي ظهور وسائل لجديدة لتوزيعها.

وقامت بإدارة اللقاء المنتجة اللبنانية "مريام ساسين" صاحبة فيلم "١٩٨٢"، والتي اكدت على آن تواجد التكنولوجيا اضاف العديد من الفرص في صناعة الأفلام بشكل عام، وتوزيعها بشكل خاص. بينما عبرت جوردانا ميد مديرة التوزيع لدى ITVS عن سعادتها بتواجدها هنا ضمن فعاليات

المهرجان، وتحدثت عن تجربتها في توزيع أفلام مستقلة ووثائقية على مدار ١٠ أعوام، ورحلتها في اكتشاف جمهور هذه النوعية من الأفلام. كما كشفت عن تجربتها مع المخرج المصري محمد صيام في فيلم القاضي.

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وتواجدت أيضا ضمن المناقشة ميسي ليني مديرة التطوير لدى " Adult swim" الأمريكية التي تقدم برامج مسائية للبالغين على قناة cartoon network، والتي اكدت على أنها لا تمل أبدا من البحث المستمر عن المواهب الجديدة وصناع الأفلام

الجيدين، حيث أنها عملية متبادلة ومربحة للطرفين "الموزع و صانع الفيلم". وأشارت إلى أن التقدم التكنولوجي قد ساعدها كثيرا في بحثها عن المواهب في أي مكان بالعالم، فلم يعد الامر كما كان قبل ٣٠ سنة حيث كان المنتجون والموزعون يضطرون للسفر لأماكن مختلفة ومتباعدة لاكتشاف مواهب جديدة.

بينما قالت ربيكا سوسا المتخصصة في توزيع الأفلام على المنصات الالكترونية. أنها تعمل أكثر مع صناع أفلام وثائقية، لكن تفضل التنوع في محتوى هذة الأفلام. و أنها دائما ما تطلب من صناع الأفلام أن لا يعتمدوا على طريق واحد فقط لبحث توزيع وانتشار أفلامهم.

وأجمع المشاركون في المناقشة على ضرورة البدء في التفكير على عملية التوزيع مع بداية العمل الفني وليس عند انتهائه.