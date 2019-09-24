عمرو دياب يطلق متغير والنشطاء: هنقضيها سنجل ولا إيه فين الألبوم

أطلق منذ قليل النجم عمرو دياب أغنية جديدة بعنوان "متغير" لتكون الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد والتي يطلقها بشكل منفرد وذلك في إطار خطة تسويق وطرح ألبومه "أنا غير" المقرر طرحه خلال أيام.

ونشر الحساب الرسمي لعمرو دياب عبر مواقع التواصل المختلفة "بوستر الأغنية" وعلق عليها: "الآن وحصرياً على ڤودافون اطلب #445* و اسمع أغنية "عمرو دياب" الجديدة "متغير"، من ألبومه الجديد "انا غير" إنتاج nayformedia ".

"متغير" تلك الأغنية التي أعادت عمرو دياب مرة أخرى لزمن الماضي الجميل وعودة الثنائي الرائع

الملحن وليد سعد مع الشاعر أيمن بهجت قمر مع الهضبة عمرو دياب.

ونشر قمر عبر حسابه على تويتر: "من بعد "لسه بتحبه يا قلبي" و"لو كان يرضيك تفضل كده قدامي" وبعد تقريبا ١٨ سنة.. أنا ووليد سعد تاني مع عمرو دياب".

ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج"عمرو دياب" بعد لحظان من إطلاق بوستر متغير، وتفاعل النشطاء مع الإغنية خاصة وهي

الأغنية الدراما الأولى التي يكشف عنها دياب ضمن ألبومه.

وتنوعت التعليقات ما بين من يسخر من تأخير طرح الألبوم ونزول الأغاني بشكل "سنجل" وبين من يعبر عن سعادته كونها الأغنية الأولى الدرامية التي يكشف عنها ومن بين التعليقات:"احنا هنقضيها اغاني سنجل عايزين الألبوم خلينا نخلص".

Advertisements

وأخر "محدش فاهم هو الالبوم كلوا هيبقا فرط ولا ايه المفروض الالبوم كان معادوا ٢٦ ياريت ينزل أغنية أغنية علشان كل اغنية تاخد حقها..وياريت الأغنية دي تكون نكد ياعم وتنكز الموقف"، كما تمنى الكثير من النشطاء أن تكون درامية حيث قال أحدهم:" متغير اول اغنيه نكد فى الالبوم للي بيحبوا النكد غالبا هتكون نكد"، " بوستر خرافي اول اغنية دراما في الالبوم"

يذكر أن عمرو دياب طرح عدد من أغاني ألبومه الجديد على فترات ومنها "يوم تلات"و"انا غير"،"بحبه"، ومؤخرًا أغنية "تحيرك" من كلمات محمد القياتي وألحان محمد حمزة، ومن توزيع الموزع الموسيقي طارق مدكور.