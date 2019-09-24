عقب العرض الخاص.. منى زكي تشيد بفيلم "هذه ليلتي"

نشرت الفنانة منى زكي، صورًا لها من العرض الخاص لفيلم "هذه ليلتي"، الذي ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة، بـمهرجان الجونة السينمائي، وأشادت بالعمل والفكرة التي يطرحها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



فقالت مني، عن الفيلم عبر حسابها:"أمس حضرت

العرض الرسمي للفيلم القصير هذه ليلتي اللي بيحكي قصة ليلة واحدة في حياة أم لطفل من ذوي متلازمة داون.. أنا فخورة جداً..خصوصاً لسفيرة نوايا حسنة ليونيسف".وتابعت:"إن يونيسف مصر مع الاتحاد الأوروبي قدروا يمولوا الفيلم ده مع المخرج يوسف نعمان وناهد السباعي.. قصص الأطفال القادرون باختلاف هي اللي بتدفعنا لقدام علشان ندافع عن حقوقهم الكاملة".جدير بالذكر أن فيلم "هذه ليلتي"، حصل على جائزة الدعم المالي من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الاتحاد الأوروبى - اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.