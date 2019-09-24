بالفيديو.. كلمة حسام حبيب للجمهور السعودي في عيدهم الوطني

وجه المطرب حسام حبيب، كلمة إلى الجمهور السعودي بالأمس، خلال الحفل الذي أحيته زوجته شيرين عبدالوهاب، بالمملكة العربية السعودية، ضمن احتفالات العيد الوطني السعودي.



طلبت شيرين عبدالوهاب من زوجها الصعود إلي جانبها علي خشبة المسرح، حتي يشاركها لحظة

خاصة توجه فيها رسالة إلي الشعب المصري بشأن ما تمر به مصر الآن من اضطرابات وأحداث.



استجاب حسام إلي طلبها، لكنه وجّه حديثه في البداية إلي الشعب السعودي، فقال: