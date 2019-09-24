بالفيديو.. كلمة حسام حبيب للجمهور السعودي في عيدهم الوطني

وجه المطرب حسام حبيب، كلمة إلى الجمهور السعودي بالأمس، خلال الحفل الذي أحيته زوجته شيرين عبدالوهاب، بالمملكة العربية السعودية، ضمن احتفالات العيد الوطني السعودي.
خاصة توجه فيها رسالة إلي الشعب المصري بشأن ما تمر به مصر الآن من اضطرابات وأحداث.
طلبت شيرين عبدالوهاب من زوجها الصعود إلي جانبها علي خشبة المسرح، حتي يشاركها لحظة
"أهنئ أهل المملكة العربية السعودية وعلي رأسهم الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. وأهنئكم بعيدنا الوطني لأننا نعتبر السعودية بلدنا الثاني ولن ننسي وقفتكم إلي جانبنا".
استجاب حسام إلي طلبها، لكنه وجّه حديثه في البداية إلي الشعب السعودي، فقال:
وتابع: "اسمحوا لي أن أوجه كلمة لبلدنا مصر ورئيسنا وجيشنا.. نحن في ظهركم ومعاكم وربنا ينصركم ونشوفكم دائمًا في أعلي شأن".
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