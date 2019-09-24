ديمي مور تكشف تفاصيل مروّعة عن والدتها: باعتني بـ500 دولار

أطلقت الممثلة العالمية ديمي مور، كتاباً يروي قصّة حياتها، تروي فيه تفاصيل مؤلمة من طفولة قاسية عاشتها بعد انفصال والديها، وانتقالها للعيش مع والدتها وزوجها، واعتقادها أنّ هذا الأخير هو والدها.

وقالت ديمي في كتابها، أنّها علمت أنّ زوج والدتها ليس والدها حين بلغت الثالثة عشر من عمرها، كما قالت إنّ والدتها وزوجها كانا مدمنين على الكحول، وإنّ والدتها كانت تصطحبها إلى الحانات منذ سن المراهقة لتلفت أنظار الرجال.

وروت ديمي مور أنّها عادت في إحدى المرات إلى المنزل، فوجدى رجلاً مسناً قامت باغتصابها، وبعد انتهائه من اغتصابها سألها "كيف تشعرين وقد باعتك والدتك مقابل 500 دولار؟".

Advertisements

إقرئي أيضًا:

بالفيديو: الحرس الشخصي لكيم كارداشيان يعتدي بالضرب على والدتها

وعن شعورها تجاه والدتها كتبت "في أعماق قلبي، لا أعتقد أن الأمر كان بمثابة صفقة صريحة بينهما، ومع ذلك أرى أن أمي سمحت له بأن يصل إلي وذاك ما كان سبباً لإيذائي".

إقرئي أيضًا:

طبيب كيم كارداشيان يكشف حقيقة تعرّضها لمرض خطير في المفاصل!

وتحدّثت ديمي عن محاولة والدتها الانتحار، وقيامها بإنقاذها كما ذكرت أنّها رغم كل تلك الأحداث، تصالحت مع والدتها قبل وفاتها في عام 1998.