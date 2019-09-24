نادين نجيم تثير علامات الجدل حول دورها الجديد وهكذا ردّ صادق الصباح

بعد أن ترددت شائعات، عن استعداد الممثلة نادين نجيم للعب دور ضابط في قوى الأمن الداخلي، في تجسيد لشخصية المقدم سوزان الحاج التي أقيلت من عملها بسبب فضائح مسلكية، نفى المنتج صادق الصباح المعلومات المتداولة قطعاً.

وأكد المنتج الصباح خلال تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أنه من المبكر التحدث عن تفاصيل العمل، وكتب:



"أنفي ما سرّب من معلومات أن النجمة نادين نجيم ستؤدي شخصية سوزان الحاج في عملنا الرمضاني المقبل. وإن كان من المبكر إعلان تفاصيل العمل إلا أننا اذا إخترنا أي شخصيّة أمنية من واقع المجتمع فسيكون الهدف تكريم المؤسسة الأمنية وليس العكس، إنطلاقاً من الاحترام الثابت لهذا القطاع."

Advertisements

سوزان الحاج ضابط برتبة مقدم، وهي شغلت منصب رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وحماية الملكية الفكرية في قوى الامن الداخلي، وقد أوقفت على خلفية فبركة ملف اتهام بالعمالة للممثل زياد عيتاني، وخرج هذا الأخير بريئاً وظلت هي متّهمة بانتظار قضية رفعها ضدّها عيتاني بعد فصلها من قوى الأمن.

مسلسل نادين نجيم الجديد سيكون من إخراج فيليب اسمر ويشاركها بطولته قصي خولي، الذي تقاسم معها بطولة المسلسل الرمضاني 2019 "خمسة ونص".