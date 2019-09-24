تصدرت الفنانة إليسا مساء أمس الاثنين، الترند على "تويتر" في السعودية بسبب تغريدة تضمّنت خطأً مطبعياً. إقرئي أيضًا: معز مسعود يعلن عودته لشيري عادل بعد انفصالهما وكانت الفنانة قد نشرت تغريدة لتهنئة الشعب السعودي بمناسبة العيد الوطني. واستبدلت سهوا، حرف "ش" بحرف "س" عندما كتبت في تغريدتها "أسمى معايدة لكل السعب بالعيد الوطني وانشاالله دايماً بالإزدهار والأمان والسلام". Advertisements إقرئي أيضًا: بشرى تفجر مفاجأة بشأن علاقتها بمحمد رمضان ولدى ارسال معجبي اليسا لها خبر حلولها في التراند السعودي ردت ضاحكة "لقد صنعتم يومي". يذكر أن إليسا من أكثر الفنانات نشاطاً على "تويتر"، ولها مواقف جريئة تطرحها دون أن تعتمد اسلوب الدبلوماسية او المواربة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا ترند في السعودية بسبب غلطة مطبعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.