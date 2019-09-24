احمد فهمي يرد على من استغلوا مرض هنا الزاهد

نفى الفنان أحمد فهمي تعرض زوجته الفنانة هنا الزاهد لفيروس خطير أدى إلى مرضها، وفقاً لما ادعاه أحد المدونين عبر فيس بوك يتحدث عن صحة هنا الزاهد وزواجها بأحمد فهمي.

وردَّ أحمد فهمي بقوة عبر حسابه على فيس بوك كاشفاً عن الحقيقة: «اتفضلوا يا جماعة.. شوفو احنا عايشين في وسط إيه... فيديو استثمار مرض... وكل المعلومات غلط، ولا غيرت مواعيد الفرح، ولا هي عندها فيروس ولا أي كلام من دا».

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وأضاف أحمد فهمي: «حسبي الله ونعم الوكيل( أنا مش بديله قيمة يا جماعة أنا بوريكو بس.. هل دي نوعية المفروض إني أحترمها زي ما بتتطلبوا مننا كفنانين؟!!.. إحنا متبهدلين فى المستشفيات ودا بياكل على قفانا عيش بالكذب.. ولسه عايزني ابقى محترم مع الناس دي؟ )».

وكانت الفنانة هنا الزاهد قد تعرضت لوعكة صحية أدت إلى نقلها لأحد المستشفيات بدولة سنغافورة أثناء قضاء شعر العسل وبعد أيام قليلة من حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي.

