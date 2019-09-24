معز مسعود يعلن عودته لشيري عادل بعد انفصالهما

أعلن معز مسعود من مهرجان الجونة السينمائي، إنتاجه عملًا جديداً يناقش حرية المرأة في العالم العربي، من بطولة عدد من النجوم من ضمنهم الفنانة شيري عادل، ومن إخراج محمود كامل.ويعد ما قاله معز إعلاناً رسمياً بعودته للفنانة شيري عادل بعد انفصالهما والأزمات التي وقعت بينهما منذ عدة أسابيع.

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كما لاحظ ضيوف مهرجان الجونة السينمائي ظهور شيري ومعز معاً طوال فترة تواجدهما في المهرجان، كما أنهما كانا يقيمان في غرفة واحدة بالفندق الذي يتواجد به النجوم، وهذا ما جعل الجميع يتأكد بأنهما تراجعا عن قرار الانفصال.

يذكر أن شيري عادل قد أعلنت منذ عدة أسابيع عن خبر طلاقها من المنتج معز مسعود بعد فترة زواج لم تتعد العام الواحد.

