حالة من الجدل أثارتها الفنانة الشابة حلا الترك بعد انتقالها للعيش برفقة والدها بمجرد أن بلغت سن الرشد.
وتسائل الكثيرون عن سبب اختيار حلا الترك العيش برفقة والدها مجدداً موجهين لها سيلاً من الانتقادات وخاصة بعد أن أصدرت المحكمة حكمها النهائي بضم حلا وأشقائها إلى حضانة والدتهم.
اقرئي ايضا : ريهام سعيد: أصبحت أعاني من السمنة بعدما انتقدت أصحاب الوزن الزائد "فيديو"
ورفضت حلا الترك التعليق على هذا الأمر وقالت إن الأمر شخصي للغاية ولا تريد أن تتحدث فيه أمام الجمهور، وهذا ما أكد للبعض أن هناك أزمات قد وقعت مؤخراً بين حلا ووالدتها.
وكانت المحكمة الاستئنافية في البحرين أصدرت حكمها النهائي، وحسمت الجدل في قضية حضانة حلا الترك وشقيقيها، بأن حكمت بتأييد حكم ضمّ الأبناء الثلاثة إلى والدتهم.
اقرئي ايضا : أحمد فهمي يرد على من استغلوا مرض هنا الزاهد: لسه عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟
وقضت المحكمة بتأييد ضمّ الأبناء لأمهم كحكم نهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا الترك ترد على الانتقادات التي وجهت إليها بعد انتقالها للعيش مع والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.