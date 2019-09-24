حلا الترك ترد على الانتقادات التي وجهت إليها بعد انتقالها للعيش مع والدها

حالة من الجدل أثارتها الفنانة الشابة حلا الترك بعد انتقالها للعيش برفقة والدها بمجرد أن بلغت سن الرشد.

وتسائل الكثيرون عن سبب اختيار حلا الترك العيش برفقة والدها مجدداً موجهين لها سيلاً من الانتقادات وخاصة بعد أن أصدرت المحكمة حكمها النهائي بضم حلا وأشقائها إلى حضانة والدتهم.

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ورفضت حلا الترك التعليق على هذا الأمر وقالت إن الأمر شخصي للغاية ولا تريد أن تتحدث فيه أمام الجمهور، وهذا ما أكد للبعض أن هناك أزمات قد وقعت مؤخراً بين حلا ووالدتها.

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وكانت المحكمة الاستئنافية في البحرين أصدرت حكمها النهائي، وحسمت الجدل في قضية حضانة حلا الترك وشقيقيها، بأن حكمت بتأييد حكم ضمّ الأبناء الثلاثة إلى والدتهم.

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وقضت المحكمة بتأييد ضمّ الأبناء لأمهم كحكم نهائي.

