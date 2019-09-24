بشرى تفجر مفاجأة بشأن علاقتها بمحمد رمضان

كشفت بشرى عن نيتها للتعاون مع محمد رمضان.
قالت بشرى: «لا أعلم لماذا يتحدث البعض عن أنني سأشارك رمضان في أغنية جديدة، فقد أتعاون معه في فيلم سينمائي أو مسلسل».
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وأضافت موضحة أنهما يفكران في تعاونهما بشكل جدي لكن حتى الآن لم يعثرا على العمل المناسب الذي يجمعهما.
وكشفت بشرى عن طبيعة علاقتها القوية بمحمد رمضان حيث قالت إن محمد رمضان يأخذ رأيها في بعض الأحيان في أغنيات يقدمها، مؤكدة على أنه لم يكن هناك خلاف بينهما من الأساس فقط هو قدم أغنية وهي ردت عليه وهو أمر موجود عالمياً يسمى «كلاش ساوند».
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