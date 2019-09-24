تراند اليوم : مسلسل «صراع العروش» يحصد جائزة «إيمي» لأفضل مسلسل درامي

حصد مسلسل «صراع العروش» جائزة «إيمي» لأفضل مسلسل درامي أول من أمس، بينما شكل العمل البريطاني «فليباغ» مفاجأة الحفل الحادي والسبعين لأعرق الجوائز التلفزيونية في لوس انجلوس بتتويجه أفضل مسلسل كوميدي.

ونال «غايم اوف ثرونز» 12 جائزة في موسمه الأخير، وهو المسلسل التلفزيوني الحائز أكبر عدد مكافآت في تاريخ «إيمي». وفاز الممثل بيتكر دنكليدج بجائزة أفضل ممثل ثانوي للمرة الرابعة عن تأديته دور قزم صاحب لسان سليط في المسلسل. إلا أن المسلسل الملحمي الذي يتخلله الكثير من العنف لم يتمكن من تحطيم رقمه القياسي لعدد الجوائز في موسم واحد، إذ لم ينجح في نيل جائزة الإخراج والسيناريو وفئات التمثيل الأخرى.