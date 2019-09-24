فيفيك أوبروي يكشف تفاصيل جديدة عن علاقته بايشواريا راي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نعلم جميعًا المؤتمر الصحفي سيئ السمعة الذي هاجم فيه ممثل بوليوود سلمان خان مواطنه الممثل فيفيك أوبروي، وإساء إليه بل وهدد بقتله بسبب قربه من حبيبته السابقة النجمة إيشواريا راي.

هذه الخطوة من فيفيك (القرب من ملكة جمال العالم السابقة) كلفته حياته المهنية نتيجة نفوذ سلمان في بوليوود على الرغم من اعتذاره لسلمان عدة مرات، حتى بعدما انسحب من حياة ايشواريا بسبب الحرج الذي سببته له آنذاك.

بعد انفصال فيفيك عن أيشواريا، ظل الممثل وحيدًا لفترة طويلة، في مقابلة مع موقع للترفيه، تحدث فيفيك عن كيف خرج من تلك المرحلة وكشف كيف اعتادت صديقته الطيبة كارينا كابور الضغط عليه للزواج.

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قالت فيفيك: “ضغط الزواج مستمر، ليس فقط من عائلتي بل من بيبو (اسم كارينا)، في كل مرة نذهب لتناول العشاء، كانت تهز رأسها وتقول لي - ابحث عن فتاة لطيفة واستقر “.

حضر زوج ايشواريا راي، الفنان أبهيشيك باتشان، مؤخرًا حفل تكريم بطل كرة الريشة الكهروضوئية سيندهو مع والده أميتاب باتشان، في هذا الحدث، قابل أبهيشيك فيفيك وشوهد وهو يعانقه في أثناء محادثة.

في وقت لاحق، ظهرت أخبار تفيد بأن ايشواريا Aishwarya Rai كانت منزعجة بعد الحدث، وفقًا للتقارير، لم تكن إيشواريا راي البالغة من العمر 45 عامًا معجبة بعناق أبهيشيك لفيفيك “العلني”.

وقال مصدر مقرب من الزوجين: “أيشواريا لم تقدر عناق أبيشيك الدبلوماسي، أرادت أن تعرف لماذا كان على أبهيشيك أن يكون دافئًا جدًا مع فيفيك أوبروي عندما كان بإمكانه فقط أن يقول مرحبًا ويمضى! “