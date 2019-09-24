جان يامان محاصر بالمعجبات داخل المطار باليونان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وصل النجم التركي جان يامان، بطل مسلسل “الطائر المبكر”، إلى اليونان لقضاء عطلته الخاصة، وفوجئ بعدد كبير من جمهوره بانتظاره داخل المطار.

جان، نشر فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليه قائلًا: “لقد وصلنا إلى اليونان بأمان شكرًا جزيلًا على هذا الترحيب الحار في المطار”.

جان يامان، ظهر وسط عدد كبير من معجباته وهو يلتقط صور تذكارية معهم، كما حرص عدد كبير من الصحفيين على تغطية الزيارة.

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مسلسل “الطائر المبكر”، تدور قصته حول علاقة حب رومانسية تجمع بين صاحب شركة إعلانات كبرى، وموظفة لديه ولعبت الصدفة دورًا أساسيًا في بداية قصة حبهما، كما تمر بالعديد من الأزمات.

وانتشرت العديد من الأخبار حول وجود قصة حب حقيقية بين جان، وبطلة العمل ديميت أوزديمير، وذلك طوال فترة تصوير المسلسل.

يُذكر أن جان يامان صرح بأنه سيكون مجبراً على قص شعره والتخلي عن لحيته وأنه سيلتحق بالخدمة العسكرية مطلع العام 2020 وتحديداً 21 يناير المقبل، لافتاً إلى أنه سيحتاج لحوالي 3 سنوات ليعود لطلّتها الحالية بإطلالة شعره مجدداً.