منى زكي تتألق بالفوشيا في العرض الخاص لفيلم «لما بنتولد».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حضرت الفنانة المصرية منى زكي العرض الخاص لفيلم «لما بنتولد»، والذي تم عرض على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

منى علقت على الفيلم الذي شاهدته، وكتبت: « حبيت أغاني فيلم لما بنتولد، الفيلم المصري في مهرجان الجونة السينمائي. مبروك أبطال وفريق عمل الفيلم».

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الفنانة المصرية تألقت خلال العرض بفستان من الأبيض والفوشيا يكشف عن جانب من ساقيها، ولاقت طلتها استحسان عدد من محبيها.

طلة منى في حفل افتتاح مهرجان الجونة لم تحظى بإعجاب محبيها، حيث اختارت لها فستان أبيض يشبه الطلة التي ظهرت بها الفنانة نور اللبنانية.

«لما بنتولد» هو فيلم مصري، تدور أحداثه في إطار رومانسي غنائي، من خلال ثلاث قصص حب متنوعة، الأول يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء، والثانية امرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي.

الفيلم بطولة عمرو عابد وابتهال الصريطي وسلمى حسن ومحمد حاتم ودانا حمدان وبسنت شوقي وحنان سليمان وسامح الصريطي، كما يشهد الظهور الأول لأمير عيد، المغني الرئيسي في فرقة “كايروكي».