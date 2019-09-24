بعد فيديو الألفاظ الخارجة.. فيفي عبده تعتذر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية فيفي عبده، رسالة اعتذار للشعب المصري، بسبب الألفاظ الخارجة التي تفوهت بها خلال فيديو الرد على الهاربين محمد علي ووائل غنيم.

فيفي عبده، قالت في فيديو بثته: “أنا بعتذر لكل شاب ولكل شابة ولكل طفل مصري، وبعتذر جدا لأني مصرية وكل واحد بيحب بلده بيدافع عنها وإن شاء الله دائما في أمن وأمان، وأنا أسفة عن كل لفظ طلع مني وأنا كنت منفعلة ولم أكن أعرف كيف أتكلم بس كان لازم ارد بنفس طريقتهم الجارحة”.

وأنهت كلامها قائلة: “أنا في التصوير حاليا علشان كدا حاطة ماكياج إمبارح ماكنتش بصور”.

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وكانت فيفي عبده، قد ردت بفيديو قاس ومليء بالألفاظ الخارجة على كل التصريحات التي يطلقها محمد علي ووائل غنيم ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والجيش المصري

وكان الفيديو قد تسبب في حالة غضب كبيرة من قبل متابعين فيفي عبده، بسبب الألفاظ الخارجة التي خرجت منها، وطالبها البعض بانتقادهم دون استخدام مثل هذه الألفاظ.

وطالبها البعض الأخر بأن تتخلى عن هذه الطريقة وتظل مصدر دائم البهجة لجمهورها.