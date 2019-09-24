لأول مرة بعد عودتها للفن.. حلا شيحة على السجادة الحمراء بالجونه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بصورة من كواليس مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي.

حلا شيحة، وجهت رسالة لزملائها النجوم في تعليقها على الصورة قائلة: “سعيدة بوجودي وسط زملائي وأصدقائي لحضور مهرجان الجونة في دورته الثالثة، وسعيدة بِكَم الحب الذي يُحيطني هنا في الجونة، وإن شاء الله اقدر أقدم لجمهوري ومتابعيني أعمال تستحق حبهم وتقديرهم لي”.

وتعد هذه هي المرة الأولى لمشاركة حلا شيخة، في أي مهرجان منذ أكثر من ١١سنة بعد اعتزالها الفن وارتدائها النقاب.

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وظهرت خلال المهرجان بأكثر من إطلالة وحازت إطلالتها على إعجاب متابعيها.

مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، إضافة إلى ذلك، يسعى المهرجان، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما ويعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

المهرجان شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن والإعلام في مصر والعالم العربي، وكان ضيف شرف هذه الدورة هو النجم العالمي مينا مسعود.