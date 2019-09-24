ياسمين صبري تكشف سر جمالها.. وتوجه نصيحة لجمهورها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بدون مكياج.

الفنانة المصرية كشفت سر جمال بشرتها وجسدها، في تعليقها على الصورة، التي نشرتها عبر خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام، ونصحت جمهورها باتباع ما تفعله.

ياسمين كتبت: “فقط اشربوا الكثير من الماء، تناولوا الكثير من السمك، وسوف ‏ترون أن المال لا يشتري جسد سليم”.، وقد تغزل جمهورها في جمالها الطبيعي.

وكانت الفنانة المصرية ياسمين صبري قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير جديدة مع المصور يوسف تايه.

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ياسمين شاركت جمهورها بصور من الجلسة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، واختارت لها فستان أسود أنيق كشف عن رشاقتها.

فستان ياسمين ذو أكمام طويلة قصير يكشف عن ساقيها، بينما اختارت لها تسريحة شعر تقليدية بسيطة، وماكياج أنيق.

يذكر أن ياسمين صبري كانت قد شاركت مؤخرا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت وهي ترتدي فستان أخضر أثار عدد من انتقادات جمهورها.

حفل الافتتاح حضره عدد كبير من نجوم الفن ومنهم يسرا، ليلى علوي، منى زكي، ريهام عبدالغفور، شريف منير، شريف رمزي، ريهام أيمن، روجينا، نجلاء بدر، رانيا يوسف، بشرى، رشا مهدي.