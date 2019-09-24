نشوى مصطفى تتلقى تهديد من مجهول

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى عن تلقيها تهديدا من شخص مجهول.

الفنانة المصرية نشرت صورة لحساب هذا الشخص على موقع “الفيس بوك”، وعلقت قائلة: ” الراجل ده بيهددنى وكتب عنوان بيتى وواضح انه بيراقبنى”.

وأكدت أنها ستحرر محضرضده، حيث كتبت، على حسابها على موقع “الفيس بوك”: ” حانزل حالاً اعمل محضر فى قسم الشرطة معرفش تبع مين وعملت سكرين شوت لكلامه “.

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وكانت الفنانة المصرية نشوى مصطفى قد كشفت مؤخرا عن تصرف غريب فعله زوجها بعد مباراة السوبر، والذي انتهى بفوز الأهلي على الزمالك، تسبب في إرعابها، حيث أن زوجها زملكاوي متعصب.

نشوى روت ما حدث، بقولها: “بعد الماتش ما خلص عماد بص لى وابتسم وطبطب على كتفى وقال لى حاعمل لك شاى معايا يانوشة.. على طول شفت قدام عينى اخر مشهد من فيلم موعد على العشاء لما سعاد حسنى عزمت حسين فهمى على العشا وحطت له سم فى صينية المسقعة”.

وأضافت مازحة، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “يا جماعة اللي بيحصل ده مريب — مش حاركز اوى انه طبطب على كتفى — ومش حاقف كتير قدام انه قال يا(( نوشة )) اللى موترنى انه ابتسم”.