شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح وتستعين بزوجها لتوجيه رسالة لمصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، رسالة خاصة لمصر خلال إحيائها حفل غنائي بالسعودية ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

شيرين، قالت خلال الحفل: “يا جماعة إسمحولي اتكلم عن الوطن علشان إحنا في وطن غالي، واسمحولي أنا مش بعرف اتكلم، ورغم إني أخدت عهد على نفسي أني لا أتكلم ولا أعبر عن رأي، ولا أقول أي شيء أنا حاسة بيه”.

وأضافت: “لكن إحنا في وضع لابد أن نقول فيه كلمة حق، ونفسي حسام جوزي يساعدني فيها، وهاستسمحه إنه يجي لأنه بيعرف يتكلم، وأحبه يشاركني هذه الكلمة”.

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وبدأ حسام حبيب، كلمته بتهنة الشعب السعودي باليوم الوطني السعودي، وخص بالذكر الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي، مؤكدًا أنه عيد للمصريين أيضًا والذين لم ينسوا وقفة السعودية مع مصر في أزمتها.

وأضاف: “اسمحولي اقدم رسالة لبلدنا ولرئيسنا عبدالفتاح السيسي، وبنقولهم إننا في ضهركم ومعاكم وربنا ينصر أهل السعودية ودايما في تقدم”.

وأضافت شيرين عبدالوهاب باكية: “اللي ملوش كبير بيشتروا له كبير وإحنا عندنا كبير وبنحترمه”.